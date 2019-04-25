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موسكو: سكان دونباس يمكنهم الحصول على الجنسية دون التخلى عن الأوكرانية

الخميس، 25 أبريل 2019 01:03 ص
موسكو: سكان دونباس يمكنهم الحصول على الجنسية دون التخلى عن الأوكرانية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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أوضحت الداخلية الروسية ، أمس الأربعاء ، أن سكان إقليم دونباس، يمكنهم التقدم بطلب الحصول على الجنسية الروسية، من دون التخلى عن الجنسية الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان الوزارة بهذا الخصوص: " يحق لهذه الفئة من المواطنين التقدم بطلب الحصول على الجنسية الروسية، دون التخلى عن الجنسية الأوكرانية".


وأوضحت الداخلية الروسية ، أن ترتيب تقديم طلب الحصول على الجنسية الذى حدده المرسوم الرئاسي، يعود إلى خصوصية الحالة الراهنة والوضع الصعب لمواطنى أوكرانيا وعديمى الجنسية المقيمين على أراضى جمهوريتى دونيتسك و لوهانسك المعلنتين من طرف واحد (فى إقليم دونباس فى شرق أوكرانيا)، بما فى ذلك ويدور الحديث عن وثائق معترف بها فى روسيا صادرة عن السلطات والمنظمات العاملة بالفعل فقط فى هذه الأراضي.


ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوماً يحدد بموجبه حق سكان مناطق معينة فى مقاطعتى لوهانسك و دونيتسك الأوكرانيتين، فى تقديم طلب الحصول على الجنسية الروسية طبقا لنظام الإجراءات المبسط.


وكان مجلس الدوما، قد اعتمد فى وقت سابق، قانونًا، يقترح بموجبه منح رئيس روسيا سلطة تحديد فئات المواطنين الأجانب المؤهلين للحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة. ويشار إلى أن منح مثل هذا الحق للرئيس سيسمح بالحصول على الجنسية طبقا لنظام الإجراءات المبسط للمواطنين الذين يعيشون فى بلدان ذات ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية صعبة.


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