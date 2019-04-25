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مهاجمة مقر حزب "فوكس" اليمينى المتطرف فى مدريد بسبب أفكاره العنصرية

الخميس، 25 أبريل 2019 03:52 م
مهاجمة مقر حزب "فوكس" اليمينى المتطرف فى مدريد بسبب أفكاره العنصرية مقر حزب "فوكس" اليمينى المتطرف
كتبت فاطمة شوقى
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مع اقتراب الانتخابات العامة فى إسبانيا المقررة فى 28 أبريل الجارى، تعرض المقر الرئيسى لحزب "فوكس" اليمينى المتطرف لهجوم وكسر العديد من زجاج الطابق الأول من المبنى الذى يوجد فى بلباو، مدريد، وذلك بسبب الأفكار الذى يتنباه من العنصرية وكراهية الأجانب.

وندد النائب الأول لرئيس "فوكس"، فيكتور جونزاليس دى كويلو، الذى يوجد فى البرتغال فى الوقت الحالى، بأن "هناك من ألقى الحجارة على مقرنا"، وأضاف "العنصريون يؤذون أنصارنا، لأننا ندافع عن الهجرة المنظمة".

ونشر رئيس الحزب اليمينى المتطرف "سانتياجو اباسكال" فيديو يظهر فيه دى تأثر الزجاج الذى تم كسره بسبب القاء الحجارة على المقر الوطنى لحزب فوكس، وربط اباسكال الهجوم باقتراب انتخابات 28 أبريل.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه الذى وقع ضد حزب فوكس، ولكن وقعت أخطر الأحداث الانتخابية فى سان سيباستيان وبلباو، عندما ذهب المئات من الأشخاص للتظاهر ضد مؤيدى فوكس، وذلك أثناء الانتخابات فى برشلونة.


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