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الخميس، 25 أبريل 2019 09:43 ص
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منع دخول مبنى البنك المركزى السريلانكى بسبب مخاوف من وجود قنبلة

الخميس، 25 أبريل 2019 08:07 ص
منع دخول مبنى البنك المركزى السريلانكى بسبب مخاوف من وجود قنبلة شرطة سريلانكا
رويترز
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قال مسؤولان بالبنك المركزى فى سريلانكا لرويترز إن مسؤولى الأمن منعوا الدخول والخروج من المبنى اليوم الخميس بسبب مخاوف من وجود قنبلة.

كما تم منع حركة المرور فى الشارع الذى يوجد به البنك والذى يقع على مقربة من مركز التجارة العالمي.

 

 


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