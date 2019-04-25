منع دخول مبنى البنك المركزى السريلانكى بسبب مخاوف من وجود قنبلة

رويترز

قال مسؤولان بالبنك المركزى فى سريلانكا لرويترز إن مسؤولى الأمن منعوا الدخول والخروج من المبنى اليوم الخميس بسبب مخاوف من وجود قنبلة.

كما تم منع حركة المرور فى الشارع الذى يوجد به البنك والذى يقع على مقربة من مركز التجارة العالمي.