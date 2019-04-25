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منح تدريبية ببكين لطلاب الكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس

الخميس، 25 أبريل 2019 01:03 م
منح تدريبية ببكين لطلاب الكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - جمال حراجى – السيد فلاح
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أكد الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على  إكساب الطلاب المهارات العملية اللازمة والتى تمكنهم من الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.

 

وقال رئيس جامعة القناة، إن هذا الاتجاه يتم تنفيذه من خلال آليات تعاون مثمر وناجح مع عدد من المؤسسات من بينها مؤسسة مصر الخير الشريك فى مشروع الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالجامعة.

 

وأضاف الدكتور ناصر مندور عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية عن الاتفاق مع مؤسسة مصر الخير على تخصيص وتوفير عدد كبير من المنح التدريبية لمدة شهر تبدأ من 10 يونيو وحتى 5 يوليو بكلية بكين لتكنولوجيا المعلومات، وأنه سيتم التدريب طبقا للتخصصات الدقيقة للطلاب.

 

وأوضح الدكتور مندور، أنه ستكون أولوية السفر طبقا للمقابلة الشخصية وإجادة اللغة الصينية ودرجات وتقديرات الفرقة الأولى والتمييز بالأنشطة الطلابية وحسن السلوك والانضباط خلال الدراسة، وأن شروط التقدم للسفر والتدريب ستكون معلنة بلوحة الإعلانات بمبانى الكلية.


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