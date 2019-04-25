مقتل طالبتين وإصابة آخريات في قصف حوثي على مدرسة غرب اليمن

صنعاء (أ ش أ)

قتلت طالبتان وأصيبت آخريات، لم يتم إحصاؤهن بعد، اليوم الخميس في قصف حوثي استهدف مدرسة الشهيد الحجري في وادي القاضي بتعز جنوب غرب اليمن.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصادر يمنية القول إن ميليشيات الحوثي أطلقت قذيفة استهدفت مدرسة الشهيد الحجري بمديرية المظفر، أثناء تأدية طالبات المدرسة اختبارات نهاية العام الدراسي؛ ما أدى إلى مقتل طالبتين وإصابة عدد من الطالبات بإصابات خطيرة.

وتتعمد ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين في ضواحي تعز من خلال القصف المدفعي أو بالقنص المستمر من مواقعها المحيطة بالمدينة، متسببة بجرائم دموية بحق المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء وسط صمت المنظمات الدولية والأممية.