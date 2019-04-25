معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل المواطنين بمدينة نصر لليوم الثانى

كتب مدحت وهبة

يستقبل معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان المواطنين لليوم الثانى، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث يتم طرح السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مخفضة.

ويستقبل المعرض الجمهور على مدى إحدى عشرة ساعة يوميًا من العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساء، حيث تشارك فى المعرض وزارة التموين والشركات التابعة لها والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى كبرى شركات القطاع الخاص وموردى السلع والمواد الغذائية، كما تم تخصيص جناح لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد افتتح مساء الثلاثاء الماضى، معرض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مخفضة.