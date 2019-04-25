مصطفى ألهم: إعلان الأقصر جامعة مستقلة يعد حدثا هاما فى تاريخ المحافظة

وأكد محافظ الأقصر، أن إعلان الأقصر جامعة مستقلة يعد حدثا هاما فى تاريخ المحافظة وخطوة علمية كبيرة نحو المستقبل، كما ستساهم الجامعة فى استيعاب طلاب محافظة الأقصر وتخفيف العبء عليهم من مشقة السفر خارج المحافظة، كما ستساهم فى استيعاب الطلاب من مختلف المحافظات من الراغبين فى الدراسة بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى خلق تعاون مع الجامعات الأجنبية الراغبة في إقامة علاقات تعاون مع محافظ الأقصر بما تمتلكه من سمعة كبيرة كمدينة سياحية عالمية.

يذكر أن محافظة الأقصر تضم 5 كليات هي الألسن، والآثار، والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة، والحاسبات ونظم المعلومات، كما تستعد المحافظة لافتتاح كلية طب جديدة، وعدد من الكليات الأخرى.