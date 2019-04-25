video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 06:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصطفى ألهم: إعلان الأقصر جامعة مستقلة يعد حدثا هاما فى تاريخ المحافظة

الخميس، 25 أبريل 2019 06:38 م
مصطفى ألهم: إعلان الأقصر جامعة مستقلة يعد حدثا هاما فى تاريخ المحافظة مجلس الجامعة
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
تقدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بخالص التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على إنشاء جامعة الأقصر، وذلك بفصل فرع الأقصر عن الجامعة الأم جامعة جنوب الوادى، لتصبح جامعة الأقصر الجامعة الحكومية رقم 27.

وأكد محافظ الأقصر، أن إعلان الأقصر جامعة مستقلة يعد حدثا هاما فى تاريخ المحافظة وخطوة علمية كبيرة نحو المستقبل، كما ستساهم الجامعة فى استيعاب طلاب محافظة الأقصر وتخفيف العبء عليهم من مشقة السفر خارج المحافظة، كما ستساهم فى استيعاب الطلاب من مختلف المحافظات من الراغبين فى الدراسة بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى خلق تعاون مع الجامعات الأجنبية الراغبة في إقامة علاقات تعاون مع محافظ الأقصر بما تمتلكه من سمعة كبيرة كمدينة سياحية عالمية.

يذكر أن محافظة الأقصر تضم 5 كليات هي الألسن، والآثار، والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة، والحاسبات ونظم المعلومات، كما تستعد المحافظة لافتتاح كلية طب جديدة، وعدد من الكليات الأخرى.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس جامعة جنوب الوادى يوافق على استقلال فرع الجامعة بالأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

جامعة الاقصر

اخبار مصر

وزارة التعليم العالم

المجلس الاعلي للجامعات

اخبار المحافظات




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة