مصرع مسنة تحت عجلات سيارة ابنتها بفناء منزلهما بجازان فى السعودية

كتب محمد جمال

لقيت سيدة ستينية مصرعها، مساء أمس الأربعاء، إثر دهسها بسيارة كانت تقودها ابنتها داخل فناء منزلهما بأحد أحياء مدينة جازان فى السعودية، حسبما ذكرت صحيفة سبق السعودية.

وبيّن متحدث الهلال الأحمر بجازان، بيشى الصرخى، لـ"سبق"، أن غرفة العمليات تَلَقّت، مساء أمس الأربعاء عند الساعة الثامنة وثلاث دقائق، بلاغًا من مواطنة يُفيد بتعرض امرأة للدهس داخل حوش منزل فى مخطط (5) بمدينة جازان.

وتابع "على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقة إلى موقع الحادث تَبَيّن إصابة سيدة نتيجة تعرضها لحالة دهس، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى مستشفى الحياة الوطنى لتلقى العلاج"؛ وذلك قبل أن تلقى السيدة مصرعها فيما بعد.



جانب من الحادث