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مصرع شخص وإصابة 2 بحادث انقلاب سيارة ببنها

الخميس، 25 أبريل 2019 12:02 م
مصرع شخص وإصابة 2 بحادث انقلاب سيارة ببنها انقلاب سيارة -ارشيفيه
القليوبية-نيفين طه
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لقى سائق مصرعه وأصيب شخصان اخرين إثر انقلاب سيارة على الطريق الحر ببنها بسبب سقوط استبن من سيارة فاختلت عجلة القيادة فى يد المتوفى وانقلبت به السيارة وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.
 
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير الامن إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الحر أمام نزلة بنها فانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وتبين أنه أثناء سير سيارة  نقل محملة بالألبان سقط منه الاستبن فجأة على الطريق فتصادف قدوم سيارة نقل اخرى محملة  بعسل النحل فحاول قائدها مفادة الاستبن فاصطم بالجزيرة الوسطى من الطريق وانقلبت السيارة وأسفر الحادث عن مصرع قائدها واصابة اثنين آخرين وتم نقلهم إلى مسشتفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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