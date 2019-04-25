مسؤول: عدد ضحايا السيول في جنوب أفريقيا يقترب من 70 قتيلا

قال مسؤول اليوم الخميس إن نحو 70 شخصا لقوا حتفهم في جنوب أفريقيا بعد هطول أمطار غزيرة على الساحل الشرقي للبلاد وعمال الإغاثة ما زالوا ينتشلون الجثث.

وسقط معظم القتلى في إقليم كوازولو ناتال بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات أرضية. وتهطل الأمطار الغزيرة على الإقليم كل عام لكنها نادرا ما تقتل هذا العدد الكبير من الناس في مثل هذه الوقت القصير.

وقال لينوكس ماباسو المتحدث باسم الحكومة الإقليمية في اتصال هاتفي إن عدد القتلى "يقترب من 70".

وأضاف "لا أذكر أن هذا حدث من قبل" وأرجعه إلى شدة العاصفة وأثر تغير المناخ على السكان.

ورأى شاهد من رويترز عمال الإغاثة ينتشلون جثة امرأة أخرجها السكان من تحت الطين. وقال ماباسو إن إحصاء أكثر دقة لعدد القتلى سيعلن في وقت لاحق اليوم.

وذكر شهود أمس الأربعاء كيف جرفت مياه السيول والانهيارات الأرضية المنازل ودمرت الطرق والبنية الأساسية.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار اليوم ولكن ليس من المنتظر أن تكون غزيرة وتوقعت هيئة الأرصاد في جنوب أفريقيا طقسا جافا بدأ من غد الجمعة.