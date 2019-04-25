مزارعو الشرقية يطالبون بفتح الشون لاستقبال محصول القمح.. والزراعة: 43 موقعا للاستلام

الشرقية - حمدى عبد العظيم

طالب المزارعون بمحافظة الشرقية، بسرعة فتح الشون والصوامع لاستقبال محصول القمح، وقال محمد السيد بندارى: جنيت محصول القمح لمساحة فدان ولم أستطع بيعه لأن الشون جميعها مغلقة، مضيفا: "انتظرت حصاد المحصول بفارغ الصبر لتوفير النقود وقضاء ما أحتاجه أنا وأسرتى ولكنى فوجئت بخيبة الأمل".



وأضاف فتحى القوس من مزارعى كفر صقر أن التجار يستغلون احتياجنا للنقود ويفرضون سعرا أقل من تسعيرة الحكومة، وإذا رفضت اضطر لتخزين المحصول فى المنزل لحين فتح الشون.



من جانبه أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه يقوم بمتابعة عمليات حصاد وتوريد القمح بالمحافظة وبرفقته لجان المتابعة.



وأضاف لـ"اليوم السابع" أن المساحة المنزرعة على مستوى المحافظة بلغت 389690 فدانا، وان عدد الشون والصوامع والهناجر على مستوى المحافظة بلغ 43 موقع استلام وتخزين الأقماح المنتجة محليا بطاقة استيعابية 556 ألف طن تقريبا وأوضح عفيفى أنه تم حصاده 10200 فدان حتى الآن ما تم توريده بالشؤون 4240 طنا تقريبا حتى الآن.



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