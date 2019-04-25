video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 06:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مزارعو الشرقية يطالبون بفتح الشون لاستقبال محصول القمح.. والزراعة: 43 موقعا للاستلام

الخميس، 25 أبريل 2019 06:00 ص
مزارعو الشرقية يطالبون بفتح الشون لاستقبال محصول القمح.. والزراعة: 43 موقعا للاستلام
الشرقية - حمدى عبد العظيم
إضافة تعليق

طالب المزارعون بمحافظة الشرقية، بسرعة فتح الشون والصوامع لاستقبال محصول القمح، وقال محمد السيد بندارى: جنيت محصول القمح لمساحة فدان ولم أستطع بيعه لأن الشون جميعها مغلقة، مضيفا: "انتظرت حصاد المحصول بفارغ الصبر لتوفير النقود وقضاء ما أحتاجه أنا وأسرتى ولكنى فوجئت بخيبة الأمل".

وأضاف فتحى القوس من مزارعى كفر صقر أن التجار يستغلون احتياجنا للنقود ويفرضون سعرا أقل من تسعيرة الحكومة، وإذا رفضت اضطر لتخزين المحصول فى المنزل لحين فتح الشون.

 من جانبه أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه يقوم بمتابعة عمليات حصاد وتوريد القمح بالمحافظة وبرفقته لجان المتابعة.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن المساحة المنزرعة على مستوى المحافظة بلغت 389690 فدانا، وان عدد الشون والصوامع والهناجر على مستوى المحافظة بلغ 43 موقع استلام وتخزين الأقماح المنتجة محليا بطاقة استيعابية 556 ألف طن تقريبا وأوضح عفيفى أنه تم حصاده 10200 فدان حتى الآن ما تم توريده بالشؤون 4240 طنا تقريبا حتى الآن.

احد-المزارعين
احد-المزارعين

 

الحصاد
الحصاد

 

المزارعين
المزارعين

 

المزارعين-يجنون-القمح
المزارعين-يجنون-القمح

 

حثاد-القمح
حثاد-القمح

 

مزارع-سعيد-بحصاد-القمح
مزارع-سعيد-بحصاد-القمح

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أم بالشرقية تقتل نجلها بطعنة فى القلب بالسكين بدون قصد لرفضه استذكار دروسه

تشكيل لجنة قومية عليا لإعداد ملف الصون العاجل لحرفة صناعة البردى بالشرقية

الشرقيه

اخبار الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديريه الزراعه




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة