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مد التصويت فى انتخابات المرشدين السياحيين ساعتين لقرب اكتمال النصاب القانونى

الخميس، 25 أبريل 2019 07:13 م
مد التصويت فى انتخابات المرشدين السياحيين ساعتين لقرب اكتمال النصاب القانونى حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، برئاسة وجيه جمال، السكرتير العام للنقابة، مد التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، لمدة ساعتين، مشيرا إلى أنه سيتم غلق باب التصويت فى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن كان من المقرر له فى السابعة، وذلك لقرب اكتمال النصاب القانونى لفرز أصوات الناخبين، والبالغ 1751 مرشد سياحى.
 
 
وأضاف جمال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد المصوتين بالانتخابات بكافة المحافظات بلغ حتى الآن حوالى 1550 مرشد سياحى، لافتا إلى أنه فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى، فسيتم إلغاء الدعوى لإجراء الانتخابات، ليتم تحديد موعد لدعوة جديدة.
 
 
وتجرى انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، على مقعد النقيب العام، والذي يتنافس عليه 4 مرشحين هم: رامى سمير فراج، حسن محمد حسن النحلة، أسامة غنيمى طنطاوى، إيناس صادق محمد خطاب، و23 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة العامة.
 
 
 
 
 
 

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