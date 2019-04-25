محافظ كفرالشيخ يحيل رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي بسيدي سالم للتحقيق

وكلف محافظ كفرالشيخ، الشئون القانونية بالمحافظة بإعداد مكاتبة للعرض على الجهة الادارية المركزية "وزارة الشباب والرياضة" بالمخالفات المنسوبة لمجلس إدارة نادى سيدى سالم الرياضى عند طرح (2) صالة افراح بالمزاد جلسة 25 سبتمبر2018، بحسبانها هى الجهة المنوط بها التحقيق من تطبيق الهيئات الرياضية ومنها الاندية الرياضية والجهات الادارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وعلى أن يرفق بالمكاتبه تقري التفتيش المالى والادارى الصادر فى هذا الشان.