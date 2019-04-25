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محافظ كفرالشيخ يحيل رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي بسيدي سالم للتحقيق

الخميس، 25 أبريل 2019 08:54 م
محافظ كفرالشيخ يحيل رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي بسيدي سالم للتحقيق الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طة، محافظ كفرالشيخ، رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي بسيدي سالم للتحقيق، لطرح صالتي حفلات بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات والواردة بتقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفرالشيخ، الشئون القانونية بالمحافظة بإعداد مكاتبة للعرض على الجهة الادارية المركزية "وزارة الشباب والرياضة" بالمخالفات المنسوبة لمجلس إدارة نادى سيدى سالم الرياضى عند طرح (2) صالة افراح بالمزاد جلسة 25 سبتمبر2018، بحسبانها هى الجهة المنوط بها التحقيق من تطبيق الهيئات الرياضية ومنها الاندية الرياضية والجهات الادارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وعلى أن يرفق بالمكاتبه تقري التفتيش المالى والادارى الصادر فى هذا الشان.

 

 


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