محافظ المنيا يتابع إجراءات إنشاء مشروع مدينة العمال بحى جنوب

ناقش اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الإجراءات التى تمت بمشروع تطوير مدينة العمال، والتى تقع بمنطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا، والملاصقة لمنطقة عشش محفوظ، للوقوف على الموقف التنفيذى للمشروع، والذى تصل تكلفته التقديرية حوالى 77 مليونا و329 ألف جنيه.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير المناطق غير الآمنة، بحضور أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والدكتور أشرف أبو العيون المشرف العام على وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمنيا، محمد سيد رئيس مجلس مدينة المنيا، والمهندس نيازى مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات وعدد من المعنيين بهذا الشأن.

ووجه المحافظ، بسرعة انتهاء الإخلاء لمساكن العمال واستكمال إعمال الإزالة، والبدء فى إنشاء العمارات السكنية، خاصة أن أعمال تطوير مدينة العمال هى بمثابة استكمال لما تم البدء فيه فى المنطقة، وسيتضمن إعادة تخطيط المنطقة مع الالتزام الكامل بخطوط التنظيم والقوانين والاشتراطات البنائية المختلفة، وما ورد بالمخطط التفصيلى للمدينة، فيما يتعلق بالمنطقة ليكون تنفيذ برنامج مشروع التطوير بأسلوب حضرى يتناسب مع أهمية المنطقة بالنسبة لموقع مدينة المنيا.

من جانبه، أوضح المهندس نيازى مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات، أن القرعة العلنية لتسكين المجموعة الأولى لمدينة العمال سوف تقام خلال الأسبوع القادم، كما استعرض الموقف التنفيذى للإجراءات التى تمت بمشروع تطوير مدينة العمال .

وتشمل أعمال تطوير المنطقة، بناء 10 عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، وإزالة المبانى السكنية القديمة بالمنطقة والمتهالكة، والتى تمثل خطراً على حياة قاطنيها، وإعادة تأهيل المنطقة بالكامل لتوفير حياة أدمية وصالحة للعيش بها، وتقع منطقة التطوير على مساحة 4.4 فدان، وتحتوى على 18 مبنى عبارة عن (8 عمارات عمال ـ 3 عمارات إيواء ـ 7 عمارات أهالى) بإجمالى 437 أسرة وتعداد سكانى يصل إلى 1389 نسمة .

وعلى صعيد آخر، تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا، جهودها فى رفع الإزالات والإشغالات، ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، تنفيذاً لتعليمات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، للحفاظ على رقعة الأراضى وحرم الطريق العام .

وقال المهندس محمد سيد على رئيس المركز، إن الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان حررت 29 محضراً متنوعاً، منهم محضر بناء بدون ترخيص، و8 محاضر إشغال طريق، و20 محضر نظافة، بالإضافة إلى الموافقة على 30 طلب توصيل مرافق (مياه - كهرباء) بعد استيفاء الشروط القانونية.

وأضاف، أنه فى قطاع النظافة نفذت الوحدة المحلية أعمال رفع 200 طن مخلفات، وذلك من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، وذلك لتوفير بيئة صحية للمواطنين، أما فى قطاع الكهرباء تم صيانة كشافات وتركيب 11 كشاف ولمبة ليد بطريق مصر أسوان الزراعى.

من جانب آخر، استقبلت الوحدة المحلية القافلة التنموية القادمة من جامعة عين شمس لمدة 3 أيام، حيث تم الكشف على 2376 مواطنا وتحويل 27 حالة للعمليات، بالإضافة إلى تسليم شهادات محو أمية لأهالى قرية بنى محمد سلطان من بينهم عدد من المكفوفين، وتم إجراء امتحان فورى لـ130 لمحو أمية عدد من الأهالى، ونظمت ندوات توعوية فى مجالى الزراعة والتعليم .