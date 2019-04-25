محافظ المنوفية يكرم المتفوقين فى ختام حفل الأنشطة للجمعية الخيرية بمدينة السادات

المنوفية_محمد فتحى

شهد مساء اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، فعاليات احتفالية الجمعية الخيرية بمدينة السادات بتخريج الدفعة السابعة من دار الحضانة للجمعية للعام الدراسى 2018/2019 وذلك بمقر الجمعية بمدينة السادات.

وكرم محافظ المنوفية الطلبة المتفوقين من مدرسة السادات التجريبية للغات والحاصلين على المركز الأول فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى، وكذا تكريم مشرف الفريق ومدير المدرسة وإعطائهم جوائز مالية وشهادات تقدير لما بذلوه من جهد لرفع اسم مصر عالية فى كافة المحافل المحلية والدولية، مؤكداً دعمه الكامل للرياضة والرياضيين من أبناء المحافظة لأنهم أمل الغد وثروة مصر.



























