محافظ القليوبية ورئيس قصور الثقافة يفتتحان المهرجان الختامي للمسرح فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، افتتاح المهرجان الختامي لنوادي المسرح الدورة 28 بقصر ثقافة بنها، والمقام خلال الفترة من اليوم الأربعاء 24 أبريل وحتي السبت 4 مايو، وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإجلال عامر رئيس الإدارة المركزية لاقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والمهندس حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وهيئة قصور الثقافة.

وقد أعرب الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة، عن شكره وتقديره لحضور المحافظ فاعليات المهرجان وإطلاق إشارة البدء، مشيرا إلي أنها تجربة رائدة تثري الحياة الثقافية، مشيداً بنتائج الموسم المسرحي الحالي والذي تم تنفيذه وفق خطة أشرفت عليها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مما أسفر عن تنفيذ عدد من المهرجانات الختامية بقنا وطنطا وبنها في توقيت متزامن.

وقد أعرب محافظ القليوبية، خلال كلمته عن شكره للدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة علي الجهد الذي بذله لإحياء التراث الثقافي مقدما الشكر لكل العاملين بهيئة قصور الثقافة، مشيرًا إلى أهمية دور مسرح الثقافة الجماهيرية في إثراء الحياة الثقافية، وخلال الإحتفالية تم تقديم مسرحية تحمل عنوان "فاكهة الخريف".

وتجدر الاشارة إلى أن المهرجان سيعرض 21عرضا مسرحيا حتي السبت الموافق 4 مايو وسيكون العرض متاحا للمواطنين بالمجان.