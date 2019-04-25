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بتخفيضات تصل إلى 30%

محافظ الجيزة يفتتح فروع معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بالعجوزة والهرم وجنوب الجيزة

الخميس، 25 أبريل 2019 12:33 م
محافظ الجيزة يفتتح فروع معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بالعجوزة والهرم وجنوب الجيزة معارض سوبر ماركت أهلا رمضان بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة 3 معارض سوبر ماركت أهلا رمضان بنطاق أحياء الهرم والعجوزة وجنوب الجيزة.
 
وأكد المحافظ أن المعارض تقع بمنطقة أرض اللواء فى حى العجوزة على مساحة 600 متر مربع وبمشاركه 40 شركة عارضة وبمنطقة المنيب على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 21 شركة على الأقل وبمنطقة ترعة المنصورية بشارع الهرم على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 16 شركة، مشيرا إلى أن الشركات تعرض السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان والدواجن واللحوم ومنتجات الألبان بأسعار أقل عن المعروض بالأسواق حيث تصل نسب التخفيضات إلى 30% لبعض السلع.
 
وأكد راشد أن المحافظة تسعى بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين فى التوسع لإنشاء المعارض والمنافذ السلعية لما لها من أهمية للمواطنين، لافتا أنه سيتم افتتاح عدد من معارض سوبر ماركت أهلا رمضان لتشمل أحياء الهرم والعمرانية وشمال وجنوب الجيزة والعجوزة والوراق وبولاق الدكرور .
 
وأشاد محافظ الجيزة بالغرفه التجارية لما تقوم به من دور حيوي وهام للتخفيف عن المواطنين و مساعدتهم علي توفير احتياجاتهم بسعر مناسب انطلاقا من التعاون مع ممثلي القطاع الخاص اضافة الي قيامها بالتجهيزات اللازمة لانشاء المعارض وظهورها بالشكل اللائق للمواطنين .
 
وحرص محافظ الجيزة علي الاندماج مع المواطنين والاستماع إلى أرائهم فى السلع والمنتجات المعروضة ومدى جودتها وأسعارها بالمقارنة بالسعر السوقى للسلع معبرين عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه المعارض قبل شهر رمضان المبارك لمواجهة ارتفاع الأسعار والتخفيف على كاهل المواطنين.
 
ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد رأفت، سكرتير عام المحافظة واللواء علاء بدران، السكرتير المساعد وهشام كامل مدير مديرية التموين بالجيزة ومصطفى البكرى مدير مباحث التموين.
 

 
 

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