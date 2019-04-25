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محافظ البحيرة يوجه بسرعة استكمال أعمال رصف الطرق بمدن ومراكز المحافظة

الخميس، 25 أبريل 2019 06:51 م
محافظ البحيرة يوجه بسرعة استكمال أعمال رصف الطرق بمدن ومراكز المحافظة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بسرعة الإنتهاء من رصف الطرق الرئيسية والفرعية المدرجة بالخطة العاجلة.

وفى هذا الإطار، تفقد رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، أعمال الرصف بالمدينه لخدمه الأهالى وتيسير الحركة المرورية حفاظا على سلامتهم .
 
كما تابع رئيس مركزومدينة رشيد، استكمال الرصف، بالإضافة إلى وضع طبقة الاسفلت بطريق الساحل - المحيط  بالوحدة المحلية لقرية الساحل، وقام رئيس مركز ومدينة إدكو بالتنسيق مع مدير مشروع الرصف الإنتاجى لمتابعة أعمال مشروع الرصف بشارع البحر بمدينه إدكو . 
 
وتابع رئيس مركز ومدينه إيتاي البارود أعمال فرد طبقة السن بشارع المجلدة وتسوية الشارع وذلك  باستخدام الجليدر، كما قرر المرور على كافة المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل العقبات التى تواجها.

 


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