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محافظة القاهرة تعلن تطوير كورنيش النيل بطول 5 كم استعدادا لبطولة أفريقيا

الخميس، 25 أبريل 2019 12:12 ص
محافظة القاهرة تعلن تطوير كورنيش النيل بطول 5 كم استعدادا لبطولة أفريقيا تطوير كورنيش النيل بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة، حرص اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالظهور بالمظهر الحضارى اللائق لتاريخ مصر، مشيرًا إلى أنه فى هذا الإطار جارى الانتهاء من تطوير مشروع كورنيش النيل لمسافة 5 كيلو مترات، بداية من نادى اليخت بكورنيش المعادى باتجاه ميدان التحرير.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك بنطـاق حى المعادى وجارى أعمال تركيب أرصفة أمام مستشفى القوات المسلحة وأمام مستشفى السلام الدولى بنطاق حى دار السلام.
 
وأشار فؤاد، أنه يجرى بشكل عام رفع كفاءة الطرق والأرصفة فى جميع الشوارع خاصة الرئيسية منها، استعدادًا لاستقبال جماهير بطولة أفريقيا.
 
تطوير كورنيش النيل بالقاهرة (2)
تطوير كورنيش النيل بالقاهرة 

تطوير كورنيش النيل بالقاهرة (3)
تطوير كورنيش النيل بالقاهرة 

تطوير كورنيش النيل بالقاهرة (1)
تطوير كورنيش النيل بالقاهرة 

 


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