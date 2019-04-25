قطع مياه الشرب بأحياء مدينة الإسماعيلية اليوم من 8 مساء لمنتصف الليل لأعمال الصيانة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلنت محافظة الإسماعيلية، أنه سوف يتم انقطاع ضخ مياه الشرب النقية بمختلف أحياء مدينة الإسماعيلية، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 25 من أبريل الجارى، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وأشارت المحافظة فى بيان لها منذ قليل، إلى أن قطع المياه يأتي بناء على التنسيقات فيما بين مرفق مياه الإسماعيلية التابع لهيئة قناة السويس، ومديرية الموارد المائية والرى، وديوان عام المحافظة، ونظرا لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والإصلاحات لشبكات مياه الشرب النقية التى يجرى تنفيذها اليوم.

وطالبت المحافظة فى بيانها من المواطنين، وكافة القطاعات الخدمية، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الساعات القادمة.