"فيس بوك" يتوقع تعرضه لغرامة 5 مليارات دولار بسبب انتهاك خصوصية المستخدمين

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توقعت مؤسسة "فيس بوك" الأمريكية العاملة فى خدمات التواصل الاجتماعى تعرضها لغرامة تصل إلى 5 مليارات دولار من جانب مفوضية التجارة الاتحادية الأمريكية والتى تحقق فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت حقوق الخصوصية لمستخدميها.



وقامت "فيس بوك" بتجنيب 3 مليارات دولار فى تقرير ربحيتها ربع السنوى تحسبا لإمكانية تغريمها ، لكنها أشارت إلى أن الأمر لم يحسم بعد بصورة نهائية.



ورأى محللون أنه رغم نمو إيرادات فيسبوك بنسبة 26% فى الربع الأول من هذا العام لكن ما تزال المفوضية الفيدرالية تدرس ما إذا كانت شركة التواصل الاجتماعى قد خالفت اتفاقا أبرم عام 2011 مع المفوضية تعهدت فيه الشركة بحماية خصوصية المستخدمين.