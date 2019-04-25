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فيديو.. تعزيزات أمنية بالشوارع لتأمين احتفالات المصريين بشم النسيم

الخميس، 25 أبريل 2019 05:36 م
فيديو.. تعزيزات أمنية بالشوارع لتأمين احتفالات المصريين بشم النسيم الانتشار الشرطى
كتب محمود عبد الراضي
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يرصد فيديو الانتشار الأمنى فى الشوارع قبل احتفالات عيد الربيع لتأمين الاحتفالات، فضلاً عن تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المسطحات المائية.

وكثفت الأجهزة الأمنية بكافة مديريات الأمن، الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة على مستوى الجمهورية والمتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الأعياد لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، فضلاً عن قيام الإدارة العامة للمرور بنشر سيارات الإغاثة المرورية وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور حرصاً على سلامة المواطنين، حيث جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتفعيل الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين المواطنين والطرق والمحاور والحدائق والمتنزهات العامة ومراسى المراكب النيلية خلال فترة الاحتفالات التى تشهدها مصر حالياً.

وفى سياق آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها على كافة الطرق والميادين لفرض وتحقيق الإنضباط المرورى وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات ، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 2354 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها 1192مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وضبط 18 حالة قيادة مركبات تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

 

 


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