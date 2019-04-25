video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فى عيد تحريرها.. 7 مستهدفات للدولة لتنمية متكاملة بسيناء حتى 2022

الخميس، 25 أبريل 2019 07:00 م
فى عيد تحريرها.. 7 مستهدفات للدولة لتنمية متكاملة بسيناء حتى 2022 مشروعات تنموية - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

تزخر سيناء، بالكثير من الكنوز والخيرات والإمكانيات التنموية، إلا إنها لم تنل القدر المناسب من الاهتمام خلال العهود الماضية، حتى أطلقت الدولة برنامج تنموى متكامل ومشروع قومى لتعمير سيناء فى 2014 تم خلاله تخصيص 275 مليار جنيه استثمارات سيتم ضخها بسيناء حتى 2022.

 

وبمناسبة عيد تحرير سيناء، الذى يُحتفل به فى 25 أبريل من كل عام، منذ أن تم تحريرها عام 1982، ينشر "اليوم السابع" 7 مستهدفات للدولة خلال الأعوام الأربعة المقبلة حتى عام 2022 لتنمية وتعمير سيناء، على مستوى مجالات متنوعة، وفقا لبيانات وزارة التخطيط.

 

1- تنفيذ 6 مستشفيات ووحدات صحية.

2- تنفيذ وتطوير 53 مدرسة وجامعة ومعهد وإدارة تعليمية بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

3- تنفيذ 5 مشروعات فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى.

4- تنفيذ 54 مشروعا لإمداد مياه.

5- تطوير ورفع كفاءة مطارى العريش وشرم الشيخ.

6-  إنشاء مرسى للصيادين برمانة.

7- تطوير المنطقة الصناعية وسط سيناء لصناعات الرخام والزجاج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عيد تحرير سيناء.. تعرف على خطوات رفع العلم على أرض الفيروز

رفع علم مصر على طابا أكمل إنجاز تحرير سيناء بالكامل.. نسرد تفاصيل استرداد الجزء الأخير من أرض الفيروز.. وقصة العلامة "91" التى حاولت تل أبيب طمسها.. وحكاية الخطاب شديد اللهجة لـ"مبارك" أمام الأمم المتحدة

فى عيد تحرير سيناء.. 20 محطة فى حياة السادات.. ذكرياته مع جدته.. قلد "غاندى" فارتدى إزارا وأمسك مغزلا.. رأيه فى "ناصر": جاد لا يحب المزاح.. والزنزانة 54 علمته الصدق.. وإسرائيل ظنت أنها ستقضى عليه فى 3 أيام

تنمية سيناء

وزارة التخطيط

تحرير سيناء

اخبار الاقتصاد

تعمير سيناء




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة