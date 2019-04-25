فى عيد تحريرها.. 7 مستهدفات للدولة لتنمية متكاملة بسيناء حتى 2022

كتبت- هبة حسام

تزخر سيناء، بالكثير من الكنوز والخيرات والإمكانيات التنموية، إلا إنها لم تنل القدر المناسب من الاهتمام خلال العهود الماضية، حتى أطلقت الدولة برنامج تنموى متكامل ومشروع قومى لتعمير سيناء فى 2014 تم خلاله تخصيص 275 مليار جنيه استثمارات سيتم ضخها بسيناء حتى 2022.

وبمناسبة عيد تحرير سيناء، الذى يُحتفل به فى 25 أبريل من كل عام، منذ أن تم تحريرها عام 1982، ينشر "اليوم السابع" 7 مستهدفات للدولة خلال الأعوام الأربعة المقبلة حتى عام 2022 لتنمية وتعمير سيناء، على مستوى مجالات متنوعة، وفقا لبيانات وزارة التخطيط.

1- تنفيذ 6 مستشفيات ووحدات صحية.

2- تنفيذ وتطوير 53 مدرسة وجامعة ومعهد وإدارة تعليمية بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

3- تنفيذ 5 مشروعات فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى.

4- تنفيذ 54 مشروعا لإمداد مياه.

5- تطوير ورفع كفاءة مطارى العريش وشرم الشيخ.

6- إنشاء مرسى للصيادين برمانة.

7- تطوير المنطقة الصناعية وسط سيناء لصناعات الرخام والزجاج.