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فى ذكرى تحرير سيناء.. تعرف على شهداء الصحافة فى ساحات القتال على الجبهة

الخميس، 25 أبريل 2019 05:15 ص
فى ذكرى تحرير سيناء.. تعرف على شهداء الصحافة فى ساحات القتال على الجبهة نقابة الصحفيين - صورة أرشيفية
كتب محمد السيد
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سطروا بحروف من نور البطولات التى قام بها الجنود على الجبهة وأصحاب أخطر المهام داخل الوسط الصحفى والإعلامى، إنهم المراسلون الحربيون الذين قاموا يغطون الحروب فى ميادين القتال لكى يرصدون الوقائع على الأرض من مفارقات ومعارك.
 
ففى حرب أكتوبر المجيدة كان هناك عدد من المراسلين الحربيين الذين كلفوا بتغطية ونقل صورة حية للحرب من على الجبهة، وكان من بينهم أيضًا شهداء الصحافة فى ساحة القتال.
 
ومن شهداء الصحافة فى ساحة القتال:
- الشهيد حسن عبد القادر
المصور بجريدة الجمهورية
تاريخ الاستشهاد: 30/4/1970
مكان الاستشهاد: الجبهة أثناء تأديته لدوره كمصور صحفي عسكري.
 
- الشهيد محمد بخيت ابو السعود
المحرر بجريدة المساء
تاريخ الاستشهاد: 14/3/1969
مكان الاستشهاد: الجبهة أثناء تأديته لدوره كمراسل
 

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