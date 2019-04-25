فقدان عشرات الأشخاص إثر غرق قارب بالقرب من ساحل فنزويلا

كاراكاس (أ ش أ)

أعلنت السلطات الفنزويلية اليوم الخميس فقدان عشرات المواطنين بعد غرق قارب أثناء رحلته إلى جزيرة (ترينيداد) في البحري الكاريبي.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم عن مسؤول في وكالة الحماية المدنية الفنزويلية - لم تسمه - القول إن فريقاً يقوم حالياً بالبحث عن هؤلاء الذين يُحتمل غرقهم أثناء رحلتهم إلى الجزيرة أمس، مضيفا أن 7 سفن تابعة لقوات الأمن تبحث عن المفقودين.

وأوضحت الشبكة أن القارب فُقد إثر الأمواج الشديدة بالقرب من جزيرة (باتوس)ن الواقعة على بعد 8 كيلومترات من الساحل الفنزويلي.

وتعاني فنزويلا من أزمة سياسية واقتصادية عميقة بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو توليه مهام رئيس البلاد مؤقتا ومنذ ذلك الحين تم الاعتراف به من قبل أكثر من 50 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة التي تريد تنحي الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.