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طقس معتدل نسبيا على معظم أنحاء السعودية وسط نشاط للرياح المثيرة للأتربة

الخميس، 25 أبريل 2019 07:30 ص
طقس معتدل نسبيا على معظم أنحاء السعودية وسط نشاط للرياح المثيرة للأتربة طقس
وكالات الأنباء
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس ،أن تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التى تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة.


و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالى جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

 


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