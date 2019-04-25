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ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 28 سنة بالبحر الأحمر

الخميس، 25 أبريل 2019 02:07 م
ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 28 سنة بالبحر الأحمر حمله امنيه -ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر، من ضبط 3 هاربين من احكام بالسجن لمدة 28 سنة، حيث تم ضبط المدعو "سالم م س م" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1680 / 2015 جنايات رأس غارب حصر رقم 1027/2017 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامه 10000، في قضية مخدرات.
 
كما تم ضبط المدعو "ماهر. س. ع" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1228 / 2011 جنايات رأس غارب حصر رقم 99/2012 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات (مخدرات) بجلسة 1/10/ 2012.
 
كذلك تم ضبط المدعو "مصطفي. م. م. ع" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 265  /2015 جنايات الشلاتين حصر رقم 414/2016 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 15 سنوات "هتك عرض وخطف" بجلسة 26/12/ 2016.
 
ومن جانب آخر تمكن ضباط قسم مباحث التموين من ضبط المدعو مصطفي ج ح مقيم – ثان الغردقة مسئول عن مخبز بدائرة قسم ثان الغردقة" لتصرفه في عدد 146 شيكارة دقيق بلدى بإجمالى وزن 7300 كيلو جرام بقصد الاستخدام في غير الغرض المخصص لها. 
 
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 19 أحوال مباحث التموين لسنة 2019 وأخطرت النيابة العامة.
 

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