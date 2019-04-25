ضبط 3 قطع سلاح و19 قضية مخدرات خلال 24 ساعة في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمطلوبين أمنيا في كافة المحافظات.

ونجحت جهود الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط " 3 قطع سلاح نارى ، 19قضية مخدرات ، 3 مُتهَمين لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه ، 101 دراجة نارية مخالفة ، 10340 مخالفة مرورية ، 62 مخالفة مرافق، 20 قضية مصنفات ، وتنفيذ 35079 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.