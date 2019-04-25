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ضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بالقاهرة

الخميس، 25 أبريل 2019 08:53 ص
ضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بالقاهرة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مرورية موسعة لرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن رصد 12 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارة تم تسليمها لمالكها وسيارتين تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 3 دراجات بخارية بدون تراخيص، و3 دراجات بدون لوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .


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