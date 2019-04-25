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ضبط مدير مخبز استولى على 602 ألف جنيه من أموال الدعم بالقاهرة

الخميس، 25 أبريل 2019 11:31 ص
ضبط مدير مخبز استولى على 602 ألف جنيه من أموال الدعم بالقاهرة خبز ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكنت شرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى ، في عين شمس محافظة القاهرة لتلاعبه وإختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز ، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء ، وإستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره (602,166 ستمائة واثنان ألف ومائة ستة وستون جنيهاً).

ووفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية فإن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها المتهم مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً ، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

 

 


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