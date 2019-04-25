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صور.. وحدة البساتين بمركز التنمية المستدامة بمطروح تنتج شتلات الخضر والفاكهة للمواطنين

الخميس، 25 أبريل 2019 05:00 ص
صور.. وحدة البساتين بمركز التنمية المستدامة بمطروح تنتج شتلات الخضر والفاكهة للمواطنين وحدة البساتين بمركز التنمية المستدامة بمطروح تنتج شتلات الخضر والفاكهة للمواطنين
مطروح – حسن مشالي
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تنتج الصوب الزراعية، التابعة لوحدة البساتين بمركز البحوث التطبيقية بمنطقة القصر التابعة لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، شتلات الخضر والفاكهة بهدف سد احتياجات المواطنين من الخضر والفاكهة وتقليل الوارد من خارج المحافظة من الخضراوات، حيث أنتجت وحدة البساتين، شتلات لزراعة أهم أصناف الخضراوات التى يزداد الطلب عليها من المواطنين ويتم بيعها بأسعار أقل من سعر السوق.

أكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن المركز يسعى لتوفير الشتلات التى يحتاجها المواطن، مثل الطماطم والخيار والفلفل الألوان والباذنجان للاستخدام المنزلى بتقاوى منتقاة من خلال مركز البحوث التطبيقية.

وقال الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية، إن المركز سيشهد خلال الفترة المقبلة إنتاج كميات كبيرة من شتلات الزيتون والتين وعنب برانى، التى تتميز به المحافظة عن المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى إنتاج شتلات النباتات الطبية والعطرية.

وأوضح "سالم" أن مركز البحوث التطبيقية، يسعى لتطبيق نظام الزراعات العضوية، بعيدا عن استخدام المبيدات الضارة، بالإضافة لإنتاج شتلات الخضر وتوفيرها للمواطنين بأسعار رمزية، لسد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك، وتعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.

وقالت المهندسة شيماء سعد الدين أخصائى بوحدة البساتين، إنه يتم تجهيز إنتاج الشتلات تحت إشراف متخصصين فى زراعات الخضر، والتى نجحت فى توفير الشتلات عالية الجودة للمزارعين، بجانب أجود الأصناف من الخضراوات التى يتم إنتاجها وبيعها بأسعار مخفضة للمستهلكين، والتى تحقق فرص عمل جيدة للمزارعين، من خلال زراعة الشتلات بالأرضى الخاصة بهم سواء للبيع أو الاستهلاك المنزلى.

 

وحدة البساتين بمركز التنمية المستدامة بمطروح تنتج شتلات الخضر والفاكهة للمواطنين (1)
وحدة البساتين بمركز التنمية المستدامة بمطروح تنتج شتلات الخضر والفاكهة للمواطنين (1)

 

وحدة البساتين بمركز التنمية المستدامة بمطروح تنتج شتلات الخضر والفاكهة للمواطنين (2)
 
وحدة البساتين بمركز التنمية المستدامة بمطروح تنتج شتلات الخضر والفاكهة للمواطنين (3)
 
وحدة البساتين بمركز التنمية المستدامة بمطروح تنتج شتلات الخضر والفاكهة للمواطنين (4)
 
وحدة البساتين بمركز التنمية المستدامة بمطروح تنتج شتلات الخضر والفاكهة للمواطنين (5)
 
 

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