صور.. محافظ البحر الأحمر يصطحب وفد صربي لزيارة دير الأنبا بولا

البحر الأحمر - عماد عرفة

زار اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، ورئيس المجلس النيابي الصربي والوفد المرافق له ، المعالم الأثرية والتاريخية بدير الانبا بولا بالبحر الأحمر.

كان بصحبتهم يوجوسلاف فوكادينوف سفير صربيا لدى مصر، واللواء ياسر شعبان ، رئيس مجلس مدينة رأس غارب، ووفد صربي يضم مجموعة من الاعلامين و المستثمرين حيث كان في استقبالهم الأنبا دانيال أسقف و رئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر ولفيف من الآباء والرهبان.

ومن جانبه قام نيافة الانبا دانيال، بشرح كافة المعالم الأثرية والتاريخية بالدير ، وسيرة حياة الانبا بولا ، وكذلك المباني الحديثة التي تم إنشاؤها بالدير، حيث أبدى رئيس المجلس النيابي الصربي إعجابه الشديد بالدير ، والأماكن الأثرية والتاريخية به ، كما وجه الشكر لمحافظ البحر الأحمر ورئيس الدير والاباء الرهبان علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة .

ومن ناحية أخري أكد المحافظ ، علي الأهمية التاريخية لدير الأنبا بولا ، الذي يعد أحد أهم مقاصد السياحة الدينية بالبحر الأحمر ، موجها الشكر لنيافة الانبا دانيال علي الشرح الوافي والشامل لكافة الاماكن الأثرية بالدير ، كذلك وجه الشكر للرهبان علي كرم الضيافة .

وفي نهاية اللقاء قدم نيافة الأنبا المصحف الشريف إلى محافظ البحر الأحمر، كهدية بزيارته الدير، كما قام المحافظ بتقديم درع المحافظة إلى الأنبا دانيال.

يذكر أن رئيس المجلس النيابي الصربي يزور محافظة البحر الأحمر علي رأس وفد يضم مجموعة كبيرة من المستثمرين والإعلاميين الوطنيين للترويج للمنتجعات السياحية .