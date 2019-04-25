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صور.. رفع علم مصر بالوحدة المحلية لمركز الطود بالأقصر فى ذكرى تحرير سيناء

الخميس، 25 أبريل 2019 01:45 م
صور.. رفع علم مصر بالوحدة المحلية لمركز الطود بالأقصر فى ذكرى تحرير سيناء رئيس مدينة الطود بالأقصر يركب علم مصر بارتفاع 3 أمتار
الأقصر - أحمد مرعى
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، برئاسة العميد محمد إبراهيم عياد رئيس المركز، بتركيب ورفع علم مصر بارتفاع 3 أمتار على مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، مرفرفا فى أعالى السماء على أرض السلام (مدينة الطود).
 
وقال العميد محمد عياد، فى بيان صحفى، إنه تم تركيب العلم تزامناً مع احتفالات عيد تحرير سيناء للعام 37 لاستعادة الأراضى المصرية، والذى يهدف إلى دعم أنغام المحبة والسلام، ولبث روح الانتماء والبث الوجدانى فى قلوب الشعب المصرى وتقديراً لعطاء الشهداء من رجال القوات المسلحة البواسل والشرطة المصرية الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم.
 
رئيس مدينة الطود بالأقصر ورجال المجلس يركبون علم مصر بإرتفاع 3 متر بذكري تحرير سيناء (1)
رئيس مدينة الطود بالأقصر يرفع علم مصر بإرتفاع 3 متر بذكري تحرير سيناء

رئيس مدينة الطود بالأقصر ورجال المجلس يركبون علم مصر بإرتفاع 3 متر بذكري تحرير سيناء (2)
رئيس مدينة الطود بالأقصر يرفع علم مصر بإرتفاع 3 متر بذكري تحرير سيناء

رئيس مدينة الطود بالأقصر ورجال المجلس يركبون علم مصر بإرتفاع 3 متر بذكري تحرير سيناء (5)
رئيس مدينة الطود بالأقصر يرفع علم مصر بإرتفاع 3 متر بذكري تحرير سيناء
 

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