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صور.. حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط

الخميس، 25 أبريل 2019 06:17 م
صور.. حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط جانب من الحفل
أسيوط ـ محمود عجمى
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أشاد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، بالدور الفنى والمجتمعى الذى تقوم به كلية التربية النوعية بما تملكه من طلاب على قدر عالى من التميز والموهبة ممن يتم تدريبهم وتعليمهم على أيدى أساتذة متخصصين فى شتى المجالات الفنية، وهو ما مكن الكلية فى توظيف قدراتها العلمية والفنية فى صورة فنية متناغمة، أضافت جانب حضارى ومكمل  للصورة الجماعية المميزة  لجامعة أسيوط، وذلك تحت قيادة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة . 

جاء ذلك خلال مشاركته فى احتفال كلية التربية النوعية بتخريج الدفعة 26 من أبنائها وذلك بقاعة النيل للأنشطة الطلابية وبحضور الدكتور وجدى رفعت نخلة عميد الكلية، ووكلاء الكلية لمختلف القطاعات، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وبعدد من كليات الجامعة، إلى جانب حشد من الطلاب وأولياء الأمور. 

وأكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب،ان العام الجامعى 2018 / 2019 شهد مشاركة كثيفة ومتميزة من طلاب التربية النوعية فى شتى مجالات الأنشطة الطلابية، ومشاركتهم أيضاً فى تقديم عدد من الحفلات الفنية الرائعة فى عديد من المناسبات الهامة والفعاليات التى نظمتها الجامعة على مدار العام، إلى جانب تعاون الكلية مع الجهاز التنفيذى للمحافظة فى عدد من المشروعات التى تهدف الى تجميل ميادين محافظة وإضافة جانب جمالى وحضارى عليها.

وأكد الدكتور وجدى رفعت نخلة عميد التربية النوعية، على أن حفل تخرج الدفعة 26 من خريجى الكلية جاء متزامناً مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء السابع والثلاثين والتى تمثل مناسبة هامة وغالية فى قلوب الشعب المصرى وهو ما عبر عنه الطلاب بتقديم عدد من الأغانى الوطنية ضمن الفقرات الموسيقية والفنية التى تضمنها الحفل، وذلك تحت إشراف الدكتور منتصر القللى أستاذ ورئيس قسم التربية الموسيقية بالكلية .

 

حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (3)
حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (3)

 

حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (4)
حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (4)

 

حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (5)
حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (5)

 

حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (6)
حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (6)

 

حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (7)
حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (7)

 

حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (8)
حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (8)

 

حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (9)
حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (9)

 

حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (10)
حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (10)

 

حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (11)
حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (11)

 

حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (12)
حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (12)

 

حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (13)
حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (13)

 

حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (15)
حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (15)

 

حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (16)
حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (16)

 

حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (18)
حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (18)

 

حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (19)
حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (19)

 

حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (20)
حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (20)

 

حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (21)
حفل تخرج الدفعة 26 بكلية التربية النوعية (21)

 


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