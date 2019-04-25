صور.. جراح عالمى يجرى جراحات متقدمة بمستشفى جامعة القناة التخصصى

أعلن الدكتور طارق رحمى، رئيس جامعة القناة، أن الجراح العالمى الإيطالى "جوزيبى أريزو" عضو الجمعية الملكية الجراحين بإنجلترا، واستشارى جراحة الصدر بمستشفى اودينزى باى أليا، ومستشفى كامبردج، قام بزيارة إلى مصر لحضور فعاليات مؤتمر جراحة القلب والصدر، المنظم بواسطة قسم جراحة القلب والصدر جامعة قناة السويس، بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر والجمعية الإنجليزية الأيرلندية لجراحة القلب والصدر.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الخبير العالمى، قام بإلقاء عدة محاضرات عن الطرق الجديدة فى جراحة الصدر، عن طريق استخدام المنظار، كما زار مستشفيات جامعة قناة السويس، حيث أجرى ثلاث حالات جراحية معقدة بالمنظار، أولهم لفتاة تبلغ من العمر 25 عاما، تعانى من تضخم بالغدة التيموسية، أدت إلى وهن شديد بالعضلات، فقام بعمل استئصال للغدة بالمنظار، والحالة الثانية لسيدة تبلغ من العمر 30 عاما تعانى من خراج صديدى مزمن نازف بالفص العلوى للرئة اليسرى، فقام باستئصال الخراج فقط، باستخدام تقنية الاستئصال التشريحى للرئة عن طريق المنظار، والحالة الثالثة لرجل يبلغ من العمر 30 عاما، يعانى من تمدد مزمن بالشعب الهوائية والتصاقات شديدة بالرئة، فقام باستئصال الفص الأسفل للرئة اليمنى بالمنظار، وترقيع القصبة الهوائية.

وأضاف رحمى، أن الخبير العالمى أثنى على مستوى العمليات ووجود الأجهزة المتطورة والمستوى العلمى والعملى للجراحين بالجامعة، وقد كانت الزيارة، بإشراف الدكتور هانى الدمياطى رئيس قسم جراحة القلب والصدر، وتنسيق الدكتور محمد عمرو أستاذ جراحة القلب والصدر، وساعد الخبير فى الجراحات الطبيب رامى سميرمدرس مساعد جراحة القلب والصدر.