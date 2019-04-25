صور ..جامعة دمنهور تنظم ملتقى الفنون باوبرا دمنهور

البحيرة ناصر جودة

نظمت جامعة دمنهور، اليوم الخميس ملتقى الفنون الثاني، وذلك على مسرح أوبرا دمنهور، تحت شعار "الفن لغة السلام"، بحضور الدكتور عبيد صالح ، رئيس جامعة دمنهور و الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا والدكتور مجدى البغدادى رئيس البيت الفنى بدار الأوبرا .

شمل فريق تحكيم مسابقات الملتقى مجموعة من فنانى مصر فى مجال الغناء الجماعى والفردى منهم الموسيقار هانى شنودة، والدكتور محمود بيومى عميد معهد الكونسرفتوار، الدكتور محمد عارف أستاذ الموسيقى بكلية التربية الموسيقية حلوان، وفى مجال المسرح الفنان على عبد الرحيم، والسيناريست فتحى الجندى - والدكتورة الفنانة نبيلة حسن بأكاديمية الفنون المسرحية.

من جانبه أكد الدكتور عبيد صالح ، أن الجامعة تمثل المصدر الرئيس للإشعاع الفكرى فى المجتمع فهى تعمل على إعداد المواطن المؤهل بغرض تحقيق التنمية الشاملة لبلاده، مضيفا أن الفن هو وسيلة للحوار بين المجتمعات منذ القدم وحتى يومنا هذا فمنه نستطيع بث رسائل مفهومة لكل أصناف البشرية، متجاوزة حدود اللغات التى تنطق بها أمم مختلفة الأعراق والجنسيات.



ملتقى الفنون باوبرا دمنهور (1)



ملتقى الفنون باوبرا دمنهور (2)



ملتقى الفنون باوبرا دمنهور (3)



ملتقى الفنون باوبرا دمنهور (4)