صور .. "تعليم كفر الشيخ" ترفع حالة الطوارىء استعدادا لامتحانات أولى ثانوى

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،رفع حالة الطوارىء، استعداداً ،لإمتحانات الصف الأول الثانوى وفقا للنظام الجديد إلكترونيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته بحضور الدكتور سلامه الويشي ،مدير التعليم العام، وطارق عطا الله ،مدير التعليم الثانوي ،ووائل الحداد ،مدير مركز التطويرالتكنولوجي،ومندوبشركة الاتصالات،والتنمية المحلية، ومديرى عموم الإدارات التعليمية،وموجهى العموم والإدارات المعنيةبالمديرية،وموجهي المواد الدراسية ،ومديري ومسئولي المدارس الخاصة بالمحافظة .

وراجعت وكيل الوزارة خلال الاجتماع مواقع وأماكن المدارس بـ13 إدارة تعليمية كلا على حده، ووجهت المسئولين بالتطوير التكنولوجي بالتأكد من جاهزية وصلاحية أجهزة التابلت للامتحان.

وأكدت وكيل الوزارة أنها شكلت غرفة عمليات مركزية برئاستها تضم التعليم العام والتعليم الثانوى والتطوير التكنولوجي،و13غرفة عمليات فرعية تضم مديرو ووكلاء الإدارات والتطوير التكنولوجي والتعليم العام والتعليم الثانوى،استعداداً لإمتحانات الصف الأول الثانوى ،مشيرة إلى أنها ناقشت خطة المرور على المدارس من قبل الإدارات التعليمية، كما تم تحديد إعداد الطلاب وأماكن ومواعيد اختباراتهم وراجعت المدارس بالاسم ومدى جاهزيتها.

كما شددت على إخطار طلاب الصف الأول الثانوى بكافة آليات التواصل عن مواعيد الامتحانات، وأن أسئلة الامتحان ستكون فيما درسه الطلاب في الفصل الدراسي الثاني ، محذرة من اصطحاب الهواتف المحمولة خلال الامتحانات كما شددت على توقيع كشوف وإقرارات بجاهزية كافة أجهزة التابلت ومنصات الاختبار الإلكترونى لأداء الامتحانات بالتنسيق مع التطويرالتكنولوجى.

وأكدت وكيل الوزارة، أن العمل مستمر خلال فترة الاجازات، وحذرت من غلق الهواتف المحمولة ،وأنها كلفت موجهي عموم المواد الدراسية بوضع امتحانات المواد الدراسية لطلاب" المنازل والخدمات والسجون والمجندين"بالصف الأول الثانوي على أن يكون امتحانهم في الفترة الصباحية،أما طلاب المدارس الخاصة سيتم أداء امتحاناتهم في الفترة المسائية.

وشددت وكيل الوزارة على مطابقة الورقة الامتحانية لمواصفات ورقة الأسئلة على أن يتناسب الامتحان مع قدرات الطلاب"الخدمات، والسجون،المجندين، والمنازل"،والحفاظ على سرية الامتحان على أن يشمل الامتحان ما درسه الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني،مؤكدة على ضرورة إتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية الخاصة بالصف الأول الثانوي، وتيسير التواصل بين المديرية والإدارة التعليمية، مع أهمية إرسال تقرير يومى أثناء فترة إجراء الامتحانات.

كما عقدت اجتماعاً بحضور مديري ومسئولي المدارس الخاصة للتأكيد على مواعيد امتحانات طلاب الصف الاول الثانوي،وإعلامهم بالمدارس التي سيؤدي الطلاب الامتحانات بها.