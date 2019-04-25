صور.. تظاهرات فى المكسيك للمطالبة بتشريع الماريجوانا للأغراض الترفيهية

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تظاهر المئات فى مكسيكو سيتى، اليوم الخميس للمطالبة بتشريع استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية.

يذكر بأن مجلس الشيوخ المكسيكي وافق على استخدام "الماريجوانا" بشكل شرعى للأغراض الطبية في ديسمبر 2016.

ورفض الرئيس المكسيكي، إنريكي بينيا نييتو، فى البدء تشريع "الماريجوانا"، ولكنه تحدث عن إمكانية استخدامها لأغراض طبية، ليصدر تعليماته لوزارة الداخلية لدراسة المرسوم.

كما جرى اجتماع مع أطباء وأكاديميين خبراء لمناقشة هذا الموضوع ودرسه فى الحالات الاستشفائية للمرضى.



تظاهرات فى المكسيك للمطالبة بتشريع الماريجوانا



تظاهرات فى المكسيك للمطالبة بتشريع الماريجوانا



تظاهرات فى المكسيك للمطالبة بتشريع الماريجوانا