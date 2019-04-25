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صور.. "الجديد فى التنفس الصناعى للأطفال المبتسرين" مؤتمر طبى بمستشفى زفتى العام

الخميس، 25 أبريل 2019 10:03 م
صور.. "الجديد فى التنفس الصناعى للأطفال المبتسرين" مؤتمر طبى بمستشفى زفتى العام المؤتمر الطبى
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نظمت مستشفى زفتي العام بمحافظة الغربية اليوم الخميس ، مؤتمرا طبيا بعنوان " الجديد في التنفس الصناعي للأطفال المبتسرين"، بقاعة مؤتمرات مستشفي زفتي العام، لتوضيح ماهو جديد بالتنفس الصناعي تزامنا مع وصول جهاز  التنفس الجديد على التردد والذى يعد طفرة طبية فى مجال علاج الأطفال المبتسرين.

 

حضر المؤتمر، الدكتور أسر خطاب استاذ العناية بقصر العيني والدكتور هشام درويش رئيس قسم الحضانات بمستشفي ميت غمر العام والدكتور احمد عامر ، والدكتور عفيفي سعد رئيس قسم الاطفال بالسنطه ، والدكتور عاطف عبد العال رئيس قسم الاطفال بزفتي العام، ولفيف من الأخصائيين والاستشاريين.

 

وذكرت الدكتورة شيرين العادلي رئيس قسم المبتسرين بمستشفي زفتي العام، أنها تشعر بالسعادة لحضور هذا العدد فى المؤتمر الطبى ، فى يوم أجازه رسمية.

والجدير بالذكر، أن المؤتمر يعد العمل الاول بقاعه المؤتمرات الخاصه بالمستشفي بعد تجديدها بأحدث الوسائل الخاصة للتعليم والتدريب.

مؤتمر طبي بمستشفى زفتي العام فى (1)
 

 

مؤتمر طبي بمستشفى زفتي العام فى (2)
 

 

مؤتمر طبي بمستشفى زفتي العام فى (3)
 

 

مؤتمر طبي بمستشفى زفتي العام فى (4)
 

 

مؤتمر طبي بمستشفى زفتي العام فى (5)
 

 

مؤتمر طبي بمستشفى زفتي العام فى (6)
 

 

مؤتمر طبي بمستشفى زفتي العام فى (7)
 

 

مؤتمر طبي بمستشفى زفتي العام فى (8)
 

 


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