صور.. أستراليا و نيوزيلندا تحييان الذكرى الـ104 ليوم "أنزاك "

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

يحيى كل من أستراليا ونيوزيلندا اليوم الخميس الذكرى الـ104 ليوم " أنزاك " وهو ذكرى إنزال الجنود الأستراليين والنيوزيلنديين الذى قتلوا فى معركة جاليبولى فى 1915 بين قوات التحالف والقوات العثمانية أنذاك.

وشارك فى الفعاليات الأمير البريطانى ويليام ورئيسة وزراء نيوزيلندا .

ويعتبر "يوم أنزاك" هو يوم وطني للذكرى في أستراليا ونيوزيلندا يحتفل به يوم 25 أبريل من كل عام، على نطاق واسع بجميع المدن الأسترالية والنيوزيلندية لتكريم "الذين خدموا وماتوا في جميع الحروب والصراعات وعمليات حفظ السلام".

ومعركة أنزاك بالتحديد أو حملة جاليبولى أو حملة الدردنيل أو معركة جناق قلعة هى حملة عسكرية شنتها قوات بريطانية وفرنسية مشتركة خلال الحرب العالمية الأولى بهدف احتلال العاصمة العثمانية إسطنبول.

ودارت معارك الحملة فى شبه الجزيرة جاليبولى على مضيق الدردنيل عام 1915، وباءت جهود الحملة بالفشل وقتل ما قُدّر عدده بحوالى 55 ألف جندى من قوات التحالف (بريطانيا، أستراليا، نيوزيلندا، فرنسا) وحوالى 90 ألف جندى عثمانى ومئات الآلاف من الجرحى من الطرفين.



وتشهد كل من أستراليا و نيوزيلندا اليوم مراسم إحتفالية يشارك فيها مئات الآلاف من الاشخاص لإحياء ذكرى جنوها الذين قتلوا فى معركة جاليبولى.



إحياء ذكرى يوم أنزاك



إحياء ذكرى يوم أنزاك فى تركيا



إحياء ذكرى يوم أنزاك فى أستراليا



الأمير البريطانى ويليام شارك فى إحياء يوم أنزاك فى نيوزيلندا



الأمير البريطانى ويليام ورئيسة وزراء نيوزيلندا



الأمير البريطانى ويليام ورئيسة وزراء نيوزيلندا



تشديدات أمنية بجوار النصب التذكارى للمعركة بأستراليا



جانيب من إحياء ذكرى يوم أنزاك