video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الوادى الجديد تعلن فحص 156826 مواطنا فى مبادرة 100 مليون صحة

الخميس، 25 أبريل 2019 04:56 م
صحة الوادى الجديد تعلن فحص 156826 مواطنا فى مبادرة 100 مليون صحة 100 مليون صحه -ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أعلنت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، الدكتورة السيدة على مشرف، اليوم الخميس، عن انتهاء المديرية من فحص 156826 مواطنا فى مبادرة 100 مليون صحة حتى الساعة 9 مساءً بنهاية يوم 24 أبريل2019 .

 

وأكدت "مشرف"، تحقيق نسبة 74% من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة يوم الجمعة 1 مارس الماضى، وحتى نهاية اليوم 24 أبريل الجارى، والذى جرى مسح 181 مواطنًا فى اليوم السادس والخمسين فقط من المبادرة.

 

وأضافت "مشرف"، أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

 

وأوضحت "مشرف" أنه تم البدء فى فحص اللاجئين والأجانب المقيمين على أرض المحافظة، ضد فيروس سى فقط اعتبارًا من يوم السبت 13 أبريل الجارى وحتى نهاية الحملة بنهاية الشهر الجارى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة الوادى الجديد تتعاقد مع أطباء لسد العجز فى بعض التخصصات الطبية

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة