صحة الوادى الجديد تعلن فحص 156826 مواطنا فى مبادرة 100 مليون صحة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، الدكتورة السيدة على مشرف، اليوم الخميس، عن انتهاء المديرية من فحص 156826 مواطنا فى مبادرة 100 مليون صحة حتى الساعة 9 مساءً بنهاية يوم 24 أبريل2019 .

وأكدت "مشرف"، تحقيق نسبة 74% من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة يوم الجمعة 1 مارس الماضى، وحتى نهاية اليوم 24 أبريل الجارى، والذى جرى مسح 181 مواطنًا فى اليوم السادس والخمسين فقط من المبادرة.

وأضافت "مشرف"، أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وأوضحت "مشرف" أنه تم البدء فى فحص اللاجئين والأجانب المقيمين على أرض المحافظة، ضد فيروس سى فقط اعتبارًا من يوم السبت 13 أبريل الجارى وحتى نهاية الحملة بنهاية الشهر الجارى.