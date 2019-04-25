صحة الجيزة تدرب الممرضين على أجهزة الغسيل الدموى

كتب سيد الخلفاوى

أكدت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالجيزة أنه تم تدريب 30 ممرضة على أجهزة الغسيل الدموى، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة من المديرية لمرضى الغسيل الدموى، وذلك فى مستشفى بولاق الدكرور العام.

وأضافت مدير مديرية الصحة بالجيزة، أن المديرية أقامت دورة تدريبية للأطباء على الموجات الفوق صوتية والسونار لأطباء النساء والتوليد بمستشفى أمبابة العام، حيث شهدت الدورة اقبال كبير من الأطباء بالمستشفى.

وفى سياق أخر أشارت سرور أن ادارة القصعات بالواحات البحرية نظمت قافلة طبية للعلاج بالمجان فى كل التخصصات ، حيث استفاد منها 515 فى عدة تخصصات لأعمار مختلفة.