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شاهد.. "والله يا رجال" أغنية جديدة فى ذكرى تحرير سيناء

الخميس، 25 أبريل 2019 07:29 م
شاهد.. "والله يا رجال" أغنية جديدة فى ذكرى تحرير سيناء جانب من الأغنية
كتب أحمد عبد الرحمن
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فى الذكرى الـ37 لتحرير سيناء، أذاعت مجموعة "إعلام المصريين"، أغنية جديدة "والله يا رجال"، بكلمات تدوى فى آذاننا تحمل وطنية تخترق قلوب سامعيها، وظهر فى الفيديو مشاهد قديمة للشهيد أحمد الشبراوى، الذى كان قد سجل دعاء مع القوات المسلحة.

وتقول كلمات الأغنية،: "والله يا رجال ما بدى بالإجابة.. ولا يمحى العار إلا النار اللهابة.. إلا بالنار والمدفع والدبابة.. فى الصحراء وحوش رجال الصاعقة المصرية.. بنطير فى الجو ونرمى قنابل يدوية"، "لا يهمنا حد وأنا بلدى غالية على.. وفى ضهرنا شعب واقفين نحميه بفدائية.. شبر فى سيناء لا سيناء بدمنا مروية.. ولا تحمل هم فى أبطال مستنية.. نرويها بالدم من أسوان لإسماعيلية.. والله يا رجال ما بدى بالإجابة..فى بلدنا أسود طالعين من وسط غلابة.. والله يا رجال ما بدى بالإجابة.. عقيدتنا حديد عقيدتهم زيف كدابة.. والنصر أكيد فى وحوش هنا ليها مهابة.. والله يا رجال ما بدى بالإجابة.. والله يا رجال مابدى بالإجابة.. فكر وتعالى هندوسك بالدبابة.. والله يا رجال ما بدى بالإجابة.. حالفين لنموت وتعيش مصر الوهابة.. والله يا رجال ما بدى بالإجابة".

 

 


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