سيدة تخنق زوجها حتى الموت بسبب خلافات بينهما فى البساتين

كتب عبد الرحمن سيد

شهدت منطقة البساتين واقعة مأساوية عندما أقدمت سيدة على خنق زوجها بسبب خلافات بينهما، ما أدى إلى وفاته وتم نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من عمليات النجدة بوجود متوفى داخل شقة بمنطقة فايدة كامل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان وعثر على جثة "علاء.م" 56 سنة، مسجاة على سرير ولا توجد به إصابت ظاهرية.

وبإجراء التحريات تبين وجود آثار خنق حول الرقبة وبسؤال الزوجة قالت إنه توفى طبيعيا، وأكدت التحريات قيامها بخنق زوجها حتى الموت بسبب خلافات زوجية وتحرر المحضر اللازم للواقعة.