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سيدة تخنق زوجها حتى الموت بسبب خلافات بينهما فى البساتين

الخميس، 25 أبريل 2019 09:41 ص
سيدة تخنق زوجها حتى الموت بسبب خلافات بينهما فى البساتين جثة -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شهدت منطقة البساتين واقعة مأساوية عندما أقدمت سيدة على خنق زوجها بسبب خلافات بينهما، ما أدى إلى وفاته وتم نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من عمليات النجدة بوجود متوفى داخل شقة بمنطقة فايدة كامل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان وعثر على جثة "علاء.م" 56 سنة، مسجاة على سرير ولا توجد به إصابت ظاهرية. 
 
وبإجراء التحريات تبين وجود آثار خنق حول الرقبة وبسؤال الزوجة قالت إنه توفى طبيعيا، وأكدت التحريات قيامها بخنق زوجها حتى الموت بسبب خلافات زوجية وتحرر المحضر اللازم للواقعة.

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