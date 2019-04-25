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الخميس، 25 أبريل 2019 01:17 م
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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 25-4-2019

الخميس، 25 أبريل 2019 12:16 م
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 25-4-2019 العملة السعودية
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس 25-4-2019، حيث ثبتت العملة السعودية عند ختام تعاملات أمس الأربعاء، والذى بلغ السعر خلاله، 4.56 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع، وذلك بحسب أسعار البنك الأهلى المصرى.
 
 
 
 
فيما جاء سعر الريال السعودى، اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.56 جنيه للشراء
4.59 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.56 جنيه للشراء
4.59 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.56 جنيه للشراء
4.59 جنيه للبيع
 
 

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.49  جنيه للشراء
4.63  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.53 جنيه للشراء
4.59 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.54 جنيه للشراء
4.59 جنيه للبيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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