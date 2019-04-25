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سعر الدولار اليوم الخميس 25-4-2019 واستقرار الأخضر عند 17.22 جنيه

الخميس، 25 أبريل 2019 12:10 م
سعر الدولار اليوم الخميس 25-4-2019 واستقرار الأخضر عند 17.22 جنيه الدولار الأمريكى
كتبت هبة حسام
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استقر سعر الدولار اليوم الخميس 25-4-2019، مسجلا ثباتا أمام الجنيه المصرى على مستوى البنوك العاملة فى مصر، عند ختام تعاملات أمس.
 
ويأتى استقرار اليوم لتوقف التعاملات المصرفية بالبنوك، نظرا للعطلة الرسمية لعيد تحرير سيناء، وقد سجل سعر الدولار ثباته عند 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.
 
 
وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، جاء سعر الدولار، وفقا لآخر تحديثاتها، كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.11 جنيه للشراء
17.24 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.12  جنيه للشراء
17.22  جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.13 جنيه للشراء
17.23 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
 

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