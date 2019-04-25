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الخميس، 25 أبريل 2019 11:57 م
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سريلانكا تفرض حظرا على الطائرات المسيرة بالبلاد

الخميس، 25 أبريل 2019 11:02 م
سريلانكا تفرض حظرا على الطائرات المسيرة بالبلاد هجمات سريلانكا
كولومبو (أ ش أ)
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فرضت سلطات سريلانكا، اليوم الخميس، حظرا على الطائرات المسيرة في البلاد، بعد 4 أيام من سلسلة تفجيرات دموية أودت بأرواح أكثر من 350 شخصا.

وأعلنت سلطة الطيران المدني في سريلانكا - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - حظر جميع أنواع الطائرات المسيرة، وذلك بين الإجراءات المتخذة في ظل الوضع الأمني القائم في البلاد.

وكانت الحكومة السريلانكية، قد دعت في وقت سابق اليوم، كل المساجد في البلاد إلى عدم إقامة صلاة الجمعة غدا لأسباب أمنية وتفاديا لأي استهداف محتمل، بعدما نفذت جماعة إرهابية هجمات دامية في البلاد يوم الأحد الماضي.

كما طلبت السلطات من الكنائس الكاثوليكية بالبلاد إغلاق أبوابها وتعليق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية.

 

 


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