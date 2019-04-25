سريلانكا تحظر تحليق الطائرات بدون طيار فى إطار مواجهة الإرهاب

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حظرت سريلانكا تحليق الطائرات بدون طيار فى إطار مساعيها لمنع وقوع مزيد من التفجيرات ، وذلك بعد أربعة أيام من سلسلة هجمات انتحارية أسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصا فى العاصمة كولومبو ومحيطها.

وقالت هيئة الطيران المدنى السريلانكية - فى بيان نقلته شبكة "ايه بى سي" الأمريكية اليوم /الخميس/ - إنها تتخذ هذا الإجراء بالنظر إلى الوضع الأمنى الحالى فى البلاد.

ميدانيا ، أغلقت قوات الشرطة الطريق الرئيسى لمطار العاصمة كولومبو بعد رصد سيارة مفخخة فى ساحة انتظار قريبة منه، وقالت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل لها، إن السلطات فى سريلانكا طلبت من العاملين فى البنك المركزى البقاء فى مقر عملهم لاحتمال وقوع انفجار بالقرب منه بعد الاشتباه فى وجود سيارة مفخخة.

يذكر أن تنظيم "داعش" أعلن مسئوليته عن سلسلة من التفجيرات التى ضربت 3 فنادق وعدة كنائس بالعاصمة كولومبو ومحيطها الأحد الماضي، فيما طالب الرئيس السريلانكى مايتريبالا سيريسينا وزير الدفاع ورئيس الشرطة الوطنية بتقديم استقالتهما بعدما فشلت قوات الأمن فى الاستجابة للتحذيرات التى سبقت سلسلة التفجيرات.