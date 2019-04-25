"سالفينى" يحذر من تسلل عناصر إرهابية بين تدفقات المهاجرين القادمين من ليبيا

كتبت فاطمة شوقى

حذر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى من خطر تسلل عناصر إرهابية بين تدفقات المهاجرين الجديدة، القادمة من ليبيا.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية قال سالفينى: "نحن نعمل من أجل السلام فى ليبيا، فـ”مع ليبيا مستقرة، من السهل التحدث عن حقوق الإنسان وحمل قيمنا إلى ما وراء البحر الأبيض المتوسط أيضا".

وأضاف: "بعد قول هذا، فإنهم يدفعون لى مرتبى للدفاع عن أمن المواطنين الإيطاليين"، موضحا أنه "على ضوء الإنذار بتسلل إرهابيين بين تدفقات الهجرة الجديدة، فمن واجبى أن أواصل حماية الحدود".