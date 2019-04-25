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"سالفينى" يحذر من تسلل عناصر إرهابية بين تدفقات المهاجرين القادمين من ليبيا

الخميس، 25 أبريل 2019 03:51 م
"سالفينى" يحذر من تسلل عناصر إرهابية بين تدفقات المهاجرين القادمين من ليبيا سالفينى
كتبت فاطمة شوقى
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حذر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى من خطر تسلل عناصر إرهابية بين تدفقات المهاجرين الجديدة، القادمة من ليبيا.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية قال سالفينى: "نحن نعمل من أجل السلام فى ليبيا، فـ”مع ليبيا مستقرة، من السهل التحدث عن حقوق الإنسان وحمل قيمنا إلى ما وراء البحر الأبيض المتوسط أيضا".

وأضاف: "بعد قول هذا، فإنهم يدفعون لى مرتبى للدفاع عن أمن المواطنين الإيطاليين"، موضحا أنه "على ضوء الإنذار بتسلل إرهابيين بين تدفقات الهجرة الجديدة، فمن واجبى أن أواصل حماية الحدود".

 


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ايطاليا

ليبيا

المهاجرون

الارهاب

سالفينى




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