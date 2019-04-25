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سائق يهشم رأس صديقه بسبب إيراد "توك توك" فى شبرا الخيمة

الخميس، 25 أبريل 2019 12:08 م
سائق يهشم رأس صديقه بسبب إيراد "توك توك" فى شبرا الخيمة جثه-ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
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انهال سائق توك توك بقطعة خشبية على صديقه بمدينة شبرا الخيمة ولم يتركه إلا جثة هامدة وسط ذهول المارة بالشارع لخلافهما على إيراد التوك توك ملكهما.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعى لتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، إشارة من المستشفى بوصول "إبراهيم . ص. ط" 34 سنة سائق توك توك جثة هامدة مصابا متوفيا إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وجرح قطعى بالرقبة من الناحية اليمنى.

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير الأمن وأكدت تحريات العميد يحيى راضى رئيس المباحث أن سبب المشاجرة وجود خلاف بينهما على إيراد مركبة توك توك (شراكة بينهما) تطورت لمشاجرة قام على أثرها المجنى عليه بإخراج سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته فقام المتهم باستخلاصها منه وإحداث إصابته والتعدى عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه نتج عنها وفاته متأثراً بإصابته وفر هارباً.

وجرى العثور بمكان الواقعة على العصا الخشبية المستخدمة فى إحداث إصابة المجنى عليه ملوثة بالدماء، وتم التحفظ عليها.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين وجرى بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة والتحفظ عليه.


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